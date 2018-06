Ingolf Lück (60) gewinnt "Let's Dance" 2018

Am Freitag (9. Juni) konnte Ingolf Lück die Zuschauer und die Jury beim großen Finale der RTL-Show von seinem tänzerischen Talent überzeugen. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova bot er drei fantastische Performances, mit denen der am Ende unglaubliche 89 von 90 Punkten einheimste.

Damit konnte er sich klar gegen seine Konkurrenten Barbara Meier und Judit Williams durchsetzen, die jeweils 78 bzw. 87 Punkte bekamen. Ingo und Ekaterina begeisterten mit einem Quickstep zu "We Go Together" aus dem Tanzfilm "Grease", seinem geliebten Tango zu "Somebody Is Watching Me" von Rockwell und einem Freestyle zur "Shrek"-Filmmusik.

Ingolf Lück gewinnt "Let's Dance" 2018

Jury war begeistert

"Das ist Showbusiness. So viele Spaß. Respekt", schwärmte Jorge Gonzalez. Sogar dem sonst so strengen Joachim Llambi fehlten die Worte:"Es ist alles gesagt worden. Geh hoch, hol dir die 30 Punkte, fertig!" Dabei hatte das Jury-Urgestein dem Komiker vor Staffelbeginn nur geringe Chancen ausgerechnet.

"Große Nase, große Füße, aber leider nur kleines Talent. Wird hoffentlich der Spaßvogel der Staffel sein, aber tänzerisch wird er nicht viel zu lachen haben", sagte Llambi so gegenüber der "Bild". Nun hat Ingolf Lück allen Zweiflern klar das Gegenteil bewiesen und damit gleichzeitig auch seiner Tanzpartnerin Ekaterina zu einem Rekord verholfen: Als erste professionelle Tänzerin konnte sie bei "Let's Dance" den Titel verteidigen.



