Lindsay Lohan bekommt Reality-Show auf MTV

"Packt deine Koffer, MTV. Wir gehen nach Mykonos", sagt Lohan in einem ersten Trailer, der am Montag veröffentlicht worden ist, in die Kamera.

"Ich bin der MTV-Familie beigetreten und ich bin Lindsey Lohan", so die Schauspielerin weiter im Text. Das Format wird die 32-Jährige in ihrem Club auf der griechischen Insel zeigen. Was genau die Fans dabei erwartet, ist noch nicht bekannt.

Lohan besitzt auf Mykonos und auf Rhodos je einen exklusiven VIP Club. Vor wenigen Tagen erst sorgte sie für Negativ-Schlagzeilen, weil sie zwei Hostessen, die nicht die gleichen Schuhe trugen, mit der Kündigung drohte. Tiffany Trump, die Tochter des US-Präsidenten, war ebenfalls bei ihr auf Mykonos zu Gast.

(baf)