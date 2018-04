Lions Head stößt zu Sido in die "X Factor"-Jury

Als Kind sang er an der weltweit bekannten Metropolitan Opera in New York mit Stars wie Luciano Pavarotti und Placido Domingo. Dann wurde er als "Lions Head" mit Hits wie "True Love" und "When I Wake Up" zum Chart-Stürmer. Ab 27. August sitzt Iggy Uriarte neben Rapper Sido in der hochkarätigen "X Factor"-Jury und sucht die talentiertesten Musiker Deutschlands und Österreichs.

X Factor

Der gebürtige New Yorker und Wahl-Münchner freut sich schon auf seine neue Aufgabe: "X Factor ist ein weltweites Erfolgsformat und hat so viele herausragende Künstler wie Leona Lewis oder Olly Murs hervorgebracht, die mich schon immer inspirierten. Ich freue mich schon sehr darauf, ab Sommer ebenso großartige Musiker auch in Deutschland und Österreich zu finden."

Ab 27. August kann man Sido und Iggy auf Sky bei ihrer Suche nach den Musiktalenten von morgen begleiten. Und bis dahin bleibt es spannend, denn zwei Juryplätze sind noch frei.

Alle Informationen zu den österreichischen Casting-Terminen für "X Factor" gibt es HIER.

(red)