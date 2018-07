Louis Tomlinson wird Juror bei "The X Factor"

Im Jahr 2010 wurde Tomlison nämlich genau dort gemeinsam mit Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne und Harry Styles zur Boygroup One Direction geformt. Der Rest ist Musikgeschichte.

Jetzt wird Tomlinson also neben seinem ehemaligen Mentor Simon Cowell in der Jury von "The X Factor" Platz nehmen. Dort soll der 26-Jährige nun selber junge Talente bewerten und sie mit Ratschlägen auf den richtigen Weg leiten.

Robbie und Ayda

Auch Robbie Williams und seine Ehefrau Ayda Field sollen ebenfalls in der kommenden Staffel der Castingshow als Juroren tätig sein. Ein genaues Startdatum der neuen Folgen steht noch nicht fest.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)