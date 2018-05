Luke Cage bekommt einen übermenschlichen Gegner

Immer noch streift Luke (Mike Colter) kugelsicher durch Harlem, um nach dem Rechten zu sehen und die Straßen sicherer zu machen. Längst ist der Hüne mit der undurchdringbaren Haut zur Legende geworden. Gangster flüchten bei seinem bloßen Anblick, Verehrerinnen werfen ihm im Vorübergehen lüsterne Blicke zu.

Dann aber erscheint ein neuer Schurke auf der Bildfläche, der Luke in puncto Kraft und Unzerstörbarkeit das Wasser reichen kann. Bei ihrem ersten Treffen verpasst der Wishmaster dem Helden eine ordentliche Abreibung. Statt sich zu verkriechen, sucht Luke jedoch die Konfrontation. Mit der Hilfe der Polizistin Misty Knight (Simone Missick), die nach ihrer Verstümmelung (in "The Defenders") mit einem bionischen Arm ausgestattet wurde, will er Harlem vor der neuen Bedrohung schützen.

Das Highlight des Trailers ist - neben dem Wishmaster - sein humorvolles Finale. Er sei nicht der Richtige für einen Sidekick, wird Misty von Luke aufgeklärt. "Wer sagt, dass du nicht mein Sidekick bist", erwidert Misty. "Ich? Das ist meine Show", grummelt Luke daraufhin.

Die neuen Folgen von "Luke Cage" sind ab 22. Juni auf Netflix verfügbar.





(lfd)