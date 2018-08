Komiker Luke Mockridge stört finnische TV-Show

Der deutsche Komiker Luke Mockridge erlaubte sich einen Spaß! Vergangene Montag und Dienstag stellte er sich während der live-übertragenen Frühstückssendung "Huomenta Suomi" hinter die Glasscheibe des TV-Studios (die sich im Erdgeschoß befindet) und schnitt Grimassen. Ein Video des Fernsehsenders "MTV 3" zeigt, wie er winkt, auf und ab geht und mit verschiedenen Gesten auf sich aufmerksam macht.

Mit Kamerateam vor Ort

Auch die finnischen Moderatoren bemerkten dies und regten sich über den Störenfried auf. Am zweiten Tag versuchte ihn dann sogar ein Security-Mitarbeiter aufzuhalten, doch der Komiker ergriff die Flucht. Wie "Iltalehti" berichtet, war Mockridge mit einem Kamerateam vor Ort. Laut dem Blatt wollte er für seine eigene TV-Show eine Szene drehen, soll sich dafür aber keine Erlaubnis eingeholt haben.

TV-Zuschauer sind wütend

Nicht nur die finnischen Zuseher hat Luke Mockridge mit dieser Aktion verärgert. "Völlig unnötig. Der soll den nächsten Flieger nach Deutschland nehmen", schrieb ein Leser unter die Kommentare des finnischen Zeitung "Iltalehti". "So ein lächerlicher YouTube"-Star hat da nichts verloren", meint ein anderer User.

Luke Mockridge ist ein deutsch-lebender Autor und Komiker. Er war in zig TV-Shows zu sehen, unter anderen in der Sat1-Show "Jetzt wird's schräg!" in seinen eigenen TV-Shows "Luke! Die Woche und ich" und"Luke! Die Schule und ich!". Zudem gehört er seit März 2018 zur Hauptbesetzung der Comedyshow "Mord mit Ansage". Auf YouTube folgen ihm über 716.000 Follower.

