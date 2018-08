Im Sommerhaus wohnen nur Pornostars

Sudern, sticheln, schimpfen - Reality-TV-Formate locken die Zuschauer vorwiegend mit (verbalen) Reibereien zwischen C-Promis und solchen, die es noch werden wollen, an. Als kleines Extra wird meist noch ein wenig Spechtel-Material mitgeliefert.

Ganz anders bei der Show "Micas Sommerhaus der Pornostars" auf dem Porno-Portal "Reality Lovers". Hier geht es ungleich harmonischer zu, und das im körperlichen, ganz und gar nicht jugendfreien Sinne.

Schon der Titel verweist auf den bekanntesten Promi der Sendung. Im "Sommerhaus der Stars" blieb Kandidatin Micaela Schäfer der Sieg verwehrt, nun gibt sie als Moderatorin den Ton an, ohne selbst zur Sache kommen zu müssen.

"Das Pornohaus ist viel geiler als das RTL-Sommerhaus - und auch schöner", beschreibt Schäfer den neuen Job (via "BILD"). "Wir haben hier bestes Wetter, einen Pool, ein Dampfbad und einen vollen Kühlschrank. Den ganzen Luxus hatten wir bei RTL nicht. Überall sehe ich nackte Haut, Brüste und Sex. Das ist mir viel lieber, als den ganzen Tag die Büchners oder Fussbroichs erleben zu müssen."

Geschlechtsverkehr und ein Rauswurf

Reichlich Sex gab es schon zum Auftakt der in Tschechien gedrehten Show. Bis auf Schäfer, ihren Co-Moderator Conny Dachs und Pornostar Aische Pervers (die nur mit einem männlichen Partner, ihrem Ehemann, Sexszenen dreht) gaben sich alle WG-Bewohner den fleischlichen Gelüsten hin.

Dachs kündigte allerdings an, demnächst auch einmal mitmischen zu wollen. Aische Pervers knutschte immerhin mit Jolee Love und stellte weitere Zungenbekenntnisse in Aussicht. Weiters in "Micas Sommerhaus der Pornostars": Texas Patti, Lilli Vanilli, Jason Steel, Mark Aurel, Kimber Lee und Bailey Paris.

Obwohl im Gegensatz zum "klassischen" Sommerhaus keine vorzeitigen Abgänge vorgesehen sind, wurde einer der Stars bereits der Show verwiesen: Dylon Brown musste abreisen.



