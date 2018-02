Mit diesen Frauen landete der Bachelor im Bett

Seit 2003 verteilt "Der Bachelor" auf RTL Rosen, um aus einem Pool Heirats- und Reality-TV-williger Damen die Richtige herauszufiltern. Wenn der Junggeselle dabei mit einer Kandidatin in der Kiste landete, sahen die Fernsehkameras vornehm weg. Der Geschlechtsverkehr beschränkte sich für die Zuschauer auf vage Andeutungen, gerötete Wangen und mäßig vertrauenswürdige Beichten.

Der Bachelor - Das sind die Kandidatinnen

"Häufiger Sex"

Das war bei der aktuellen Staffel zwar nicht anders, dafür soll Bachelor Daniel Völz (32) es ganz besonders bunt getrieben haben. Seit Längerem wird gemunkelt, dass Daniel "so häufig Sex" wollte, "dass RTL eingreifen musste" ("Heute" berichtete). Kondome waren angeblich immer in rauer Menge am Set vorhanden.

Darüber hinaus will die deutsche "BILD" nun vor dem Halbfinale (Mittwoch, 28. Februar um 20.15 Uhr auf RTL) weitere schlüpfrige Geheimnisse gelüftet haben.

Mit den Finalistinnen im Bett

"Er ist mit allen Kan­di­da­tin­nen im Ho­tel­zim­mer ver­schwun­den und im Bett ge­lan­det", zitiert die Zeitung einen anonymen Insider. "Er woll­te die Kan­di­da­tin­nen schein­bar noch­mal haut­nah ken­nen­ler­nen."

Mit "allen Kandidatinnen" sind die drei im Rennen verbliebenen Damen Ca­ri­na (21), Sven­ja (22) und Kris­ti­na (24) gemeint. Für welche von ihnen sich der Rosenkavalier entschieden hat, wird in der letzten Show (am 7. März) geklärt.

(lfd)