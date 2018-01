Oscar-Preisträgerin wirft Netflix Diskriminierung vor

Mo'Nique, die für ihre Rolle in "Precious" mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, wirft Netflix Diskriminierung vor. "Mir wurde vergangene Woche 500.000 Dollar für ein Comedy-Special angeboten. Wie auch immer, Amy Schumer wurden 12 Millionen Dollar angeboten, Chris Rock und Dave Chappele 20 Millionen Dollar", erzählt die 50-Jährige ihren Fans auf Instagram.

Im Video betont sie zudem, dass Amy Schumer auch nicht erfolgreicher sei, als sie. "Zum Vergleich: 2017 drehte Amy Schuler den Film 'Snatched'. Dieser Film spielte 45 Millionen Dollar ein. Ich machte 2016 den Film 'Almost Christmas'. Dieser Filme spielte 45 Millionen Dollar ein." Als Mo'Nique Netflix fragte, warum sie so wenig verdiene, hieß es: "Wir glauben, dass Mo'Nique mit diesem Film genauso so viel Geld auch machen wird"

.@moworldwide, thank you for speaking out. @netflix offered me less than half of your $500k. I was offended but found another home. #EPIX — Official Wanda Sykes (@iamwandasykes) 21. Januar 2018

Am Ende des Videos fordert sie ihre Fans dazu auf, den Streamingdienst zu boykottieren. Will Smiths Ehefrau Jada Pinkett reagierte auf Twitter darauf: "Ihr müsst das nicht mögen, was Mo'Nique sagt und ihr müsst nicht dem Boykott nicht zustimmen. Aber seid nicht blind: Nicht weiße Frauen sind immer noch unterbezahlt und unterrepräsentiert. Von jedem und überall!"

(red)