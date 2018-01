Mord, Mobbing und Tränen im Dschungelcamp

Jenny Frankhauser und Matthias Mangiapane müssen in den Untergrund und sich dort unter Mehlwürmern und grausigen Krabbeltieren begraben lassen. Die Katzenberger-Schwester ist festgeschnallt, Matthias findet zwölf Sterne. Trotzdem geht alles schief, dann Jenny schafft es nicht schnell genug aus dem Untergrund, alle Sterne sind wieder futsch. Daraufhin zuckt Matthias aus. Erst geht er direkt auf Jenny los: "Du bist doch von Kopf bis Fuß blond! Dumm gelaufen. Reis und Bohnen heute." Dann richtet er sie hinterrücks auch noch vor den anderen aus. Kein Wunder, dass Jenny wie ein Häufchen Elend im Dschungeltelefon sitzt und sich für eine Niete hält.

Wer glaubt, sie sei die Heulsuse des Tages, irrt. Alle sind nah am Wasser gebaut. Schlagersänger Sydney Youngblood hat den überhasteten Abschied von seiner Frau nicht verkraftet und heult wie ein Schlosshund.

Tote Ex-Männer und viele, viele Tränen

Kattia Vides spricht über einen Tod in der Vergangenheit. Ihre damalige Liebe hat sie in ihren Teenagerjahren zum Umzug von Kolumbien nach Deutschland überredet. Dann kamen Trennung und Tod. Auch ihr rinnen die Tränen über die Wangen. Die anderen kommen mit dem Trösten fast nicht nach.

16 Monate zu Unrecht im Knast

Auch Tatjana Gsell bricht zusammen. Sie erzählt vom Mord an ihrem Ex-Mann. Sie saß damals in Untersuchungshaft. Obwohl alles Jahre her ist, gräbt Moderatorin Sonja Zietlow die Geschichte wieder aus. "16 Monate hast du im Knast gesessen – zu Unrecht. Vielleicht sitzt du hier 16 Tage lang – dann zu Recht." Tatjana ist das zu viel, auch sie versinkt im Tränenmeer.

Man könnte annehmen, die Kandidaten sich schon seit Monaten im Dschungel. Wenn am 2. Tag schon so geheult wird, darf man gespannt sein, wie die Lage in den kommenden zwei Wochen weiter eskaliert.

(lam)