Musikvideo macht Rick und Morty zu Gangstern

Zehn Episoden umfasst eine Staffel von "Rick und Morty". Fans der Kult-Animationsserie verschlangen die vor Kurzem veröffentlichte Season drei daher in wenigen Stunden. Nun ist erneut Warten angesagt: Der geniale Soziopath Rick und sein Enkel Morty machen das Universum frühestens Ende 2019 wieder unsicher.

Tarantino-Stil

Ganz werden die beiden in der Zwischenzeit aber nicht aus der Popkultur verschwinden. Ein frisches Mini-Abenteuer von Rick und Morty gibt es sogar jetzt schon zu bewundern. Im Musikvideo von Run the Jewels' "Oh Mama" tritt das Duo als Gangster im Tarantino-Stil auf.

Adult Swim Festival

Der Song wurde bereits 2016 veröffentlicht. Dass er ausgerechnet jetzt ein Musikvideo mit Rick und Morty bekommt, dürfte mit der Produktionsfirma der Animationsserie zu tun haben. Adult Swim veranstaltet am 6. und 7. Oktober ein Festival in Los Angeles, auf dem auch Run the Jewels performen werden. "Rick und Morty"-Regisseur Juan Meza-León inszenierte den Clip zu "Oh Mama".



(lfd)