Nach Shitstorm: "Queen" Claire Foy casht ab

Als Claire Foy und Matt Smith für ihre Rollen in der Netflix-Hitserie "The Crown" unterschrieben, bekam er das höhere Gehalt. Smith spielt in der Serie "nur" den Prinzgemahl Philip. Als Schauspieler hatte er allerdings den größeren Namen, immerhin war er davor "Dr. Who" gewesen.

Die Serie schlug ein wie eine Bombe, sogar Queen Elizabeth II. soll gerüchteweise zugeschaut - und die Sendung gemocht - haben. Bei Netflix klingelten wegen des Hits die Kassen ordentlich.

Nach Staffel zwei hörte Foy auf, die Rolle übernimmt Olivia Colman. Nach Foys Serien-Ende kam auch heraus, dass die Serien-Königin finanziell schlechter ausstieg als ihr Kollege Smith.

Die Nachricht empörte die Fans. Netflix lenkte nun ein - und zahlt nach. Foy bekommt 229.000 Euro nachträglich überwiesen.

(lam)