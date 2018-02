Nackt-Lugner hatte mehr Zuschauer als ORF 1

Historisches passierte. Die ZiB2 in ORF zeigte, woran es beim Rauchervolksbegehren hakt, RTL war mit Drogenfahndern unterwegs, die ARD widmete sich den "Tagesthemen", auf ORF 3 wurde ein Stück Wahrheit über vegane Ernährung enthüllt. Und dann gab es noch Cathy Lugner.

Montagabend trat sie splitterfasernackt in "Naked Attraction - Dating hautnah" auf. Die Show von RTL2 startete um 22.15 Uhr und offenbar hattne sich viele Österreicher den Wecker gestellt oder hatten erfolgreich gegen den Schlag angekämpft. Denn viele sahen zu, wie sich die Baumeister-Ex entmörtelte und am Ende nur mehr mit einer Art Intimprellbock dastand.

Jeder Vierte schaute Lugner fast ins Gesicht

152.000 Österreicher schauten sich das an, "Lethal Weapon" auf ORF 1 schaffte nur 130.000 Seher. Die aktuelle Debatte um mehr öffentlich-rechtlichen Content in den ORF-Programmen wird das trotzdem nicht befeuern, außer man definiert den Nacktauftritt von Lugners Verflossener als solchen.

Cathy Lugner Playboy Slowakei

Zum Vergleich auch interessant: Zur selben Sendezeit schaffte Puls 4 mit "Sehr witzig" 104.000 Seher, RTL mit "Extra" 81.000, Vox mit "Notrufzentrale" 36.000.

An Dramatik gewinnt die Sache beim Blick auf die Markanteile. Der lag nämlich zum Zeitpunkt des Strips generell bei 11,9 Prozent (selbstredend Tagesrekord bei RTL 2 und natürlich höchster Wert ever für die Show). Unter den 14 bis 49-Jährigen lag der Marktanteil gar bei 22.5 Prozent, was heißt: Fast jeder Vierte, der zu dieser Zeit vor dem Fernseher saß, blickte ins Gesicht oder sonstwohin von Cathy Lugner.

Ob sie andere Sender damit Lust auf mehr gemacht hat, bleibt fraglich. Viel ist ja nun nicht mehr zu enthüllen.

