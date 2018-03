Naddel bittet Peter Zwegat erneut um Hilfe

Es gibt ein Wiedersehen zwischen Naddel und Peter Zwegat: Rund eineinhalb Jahre ist es her, als sie in der RTL-Show "Raus aus den Schulden" den Schuldnerberater um Hilfe bat. Neben zahlreichen Tipps, wie sie ihre Geldsorgen in den Griff bekommt, riet er ihr auch zu einer Therapie.

Die Situation hat sich seither nur bedingt verbessert: Finanziell geht es ihr zwar besser, aber mit Geld kann sich noch immer nicht umgehen. Statt in einer Wohnung, lebt sie etwa in einem Hotelzimmer. Und mit gesundheitlichen Problemen hat sie auch noch zu kämpfen.

Nun versucht ihr Zwegat in einem Promi-Special von "Raus aus den Schulden" erneut zu helfen. Dass das alles andere als einfach ist, hat er bereits das letzte Mal gemerkt.

Nach der Sendung musste der Schuldnerberater ordentlich Kritik einstecken: "Peter Zwegat hat mir keinen einzigen Job besorgt oder meine Situation verbessert. Das alles hat mir kein bisschen geholfen.", so Naddel. Ob er diesmal erfolgreich ist? RTL zeigt die Folge am 23. April ab 20.15 Uhr.

(red)