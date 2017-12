Ab Jänner 2018 auf Netflix, Amazon und Sky

2018 gibt's wieder jede Menge neue Serien, Staffeln und Filme bei den Streaminganbietern. Wir verraten euch, was Netflix, Amazon und Sky im neuen Jahr zu bieten haben. Hier die Film- und Serienhighlights.

Neue Filme

Ab 12.1.: "The Polka King", Komödie mit Jack Black und Jenny Slate.

Ab 10.1.: "The Open House", Thriller mit Dylan Minnette.

Neue Serien

Ab 6.1.: "American Crime Story: The People vs. OJ Simpson", Staffel 1

Ab 23.1.: "Black Lightning" - Staffel 1, DC-Superheldenserie mit Cress Williams und China Anne McClain.

Zu den Serien, die fortgesetzt werden zählen, unter anderem "Star Trek Discovery" (8.1.), "Riverdale" (18.1.), "Grace And Frankie" (19.1.) und "Van Helsing" (19.1.)

Disney & Co

Auch für Kinder hat Netflix einiges zu bieten, unter anderem "Winnie Puuh" (1.1.), "Hercules" (1.1.), "Die Monster-Uni" (3.1.) und "Die Eiskönigin - Olaf taut auf" (12.1.).

Blockbuster

Außerdem werden einige Kinofilme zu sehen sein: "Men in Black 3" (1.1.), " The Dark Knight Rises" (10.1.), "Inception" (10.1.), "The Artist" (20.1.) und die Bestseller-Verfilmung"Ich bin dann mal weg", Bestseller Verfilmung mit Hape Kerkeling.

Alle neuen Filme & Serien im Überblick:

SKY

Serie mit Sarah Jessica Parker und mehr

Ab 15.1.: "Divorce" - Dramaserie mit Sarah Jessica Parker

Ab 17.1. : "The Gifted" - Marvel-Superheldenserie mit Stephen Moyer und Amy Acker.

Ab 23.1.: "Mosaic" - sechsteilige interaktive Thrillerserie mit Sharon Stone, kreiert von Steven Soderbergh

Fortsetzungen

Neue Staffeln gibt's etwa von"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" Staffel 2 (29.1.) und "High Maintenance" (20.1.).

Film-Highlights

Auch an Filmen hat SKY einiges zu bieten, unter anderem "Lion - der lange Weg nach Hause" (15.1.), "Fast & Furious 8" (14.1.), "Girl on the Train" (28.1.) und "Kidnap" (20.1.).

Amazon

Für's Binge-Watching

Serien-Highlights sind "The Exorcist" (23.1), eine US-Horrorserie mit Geena Davis und Alfonso Herrera sowie die Marvel-Superheldenserie "The Marvelous Mrs. Maisel" (26.1.) mit Rachel Brosnahan von "Gilmore Girls"-Schöpferin Amy Sherman-Palladino.

Weiters startet am 2. Jänner die Mafiaserie "McMafia" mit Faye Marsay sowie die brandneue achte Staffel der Comedyserie "Pastewka" (exklusiv auf Amazon).

Neue Staffel

Daneben dürfen sich Fans auf dritte Staffel von "Mr. Robot" (ab 15.1.) und "The Big Bang Theory" (Staffel 8 ab 2.1.) freuen.

Kino-Filme

Unter den Filmen findet man Highlights wie "The Witch" (ab 29.1.), "The Salesman" (ab 15.1.), "Warcraft: The Beginning" (29.1.) und "Bad Neighbours 2" (15.1.).





(LM)