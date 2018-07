Das sind die August-Highlights bei Netflix

Bevor Bob Odenkirk, Kim und Co am 7. August mit der vierten Staffel von "Better Call Saul" auf die Bildschirme zurückkehren, startet am 3.8. die Teenie-Mysteryserie "The Innocent". Außerdem gibt's Neues von "Ozark" (mit Jason Bateman) zu sehen.

Neue Serien

- "Instatiable" (ab 10.8): Düstere Comedyserie. Ein Rechtsanwalt (Dallas Roberts) wird darin zum Coach für Schönheitswettbewerbe und nimmt einen rachsüchtigen, gemobbten Teenager (Debby Ryan) unter seine Fittiche.

- "Ghoul" (ab 24.8.): Indische Action-Horrorserie. Bei ihrer Ankunft in einem Geheimgefängnis muss eine frischgebackene Vernehmungsbeamtin feststellen, dass einige der Terroristen dort nicht von dieser Welt sind.

- "The Innocent" (ab 24.8.): Teenie-Mysteryserie. Zwei Teenager laufen gemeinsam von zu Hause weg, um zusammen zu sein. Doch ihre außergewöhnliche Gabe setzt Kräfte frei, die sie für immer zu entzweien drohen. Mit Sorcha Groundsell und Percelle Ascott.

Diese Serien und Filme starten im August auf Netflix

Fortsetzungen

"Brooklyn Nine-Nine" (ab 2.8.) - Staffel 4

"Better Call Saul" (ab 7.8.) - Staffel 4

"Ozark" (ab 31.8.) - Staffel 2

Neue Filme

- "Wie der Vater" (ab 3.8.): Drama. Nachdem sie vor dem Altar sitzen gelassen wurde, fährt eine arbeitssüchtige Managerin der Werbebranche mit ihrem entfremdeten Vater in ihre Flitterwochen in die Karibik. Mit Kristen Bell, Kelsey Grammer und Seth Rogen.

- "To All the Boys I’ve Loved Before" (ab 17.8.): Romantische Komödie. Lara Jeans Liebesleben gerät außer Kontrolle, als ihre geheimen Liebesbriefe eines Tages rätselhafterweise an alle bisherigen Objekte ihrer Begierde verschickt werden. Mit: Lana Condor, Noah Centineo, Janel Parrish

- "The Package" (ab 10.8): Romantische Komödie. Ein folgenschwerer Unfall beim Zelten schickt vier Teeanager in einen Wettlauf gegen die Zeit. Können sie das beste Stück ihres Freundes noch retten? Mit Daniel Doheny, Geraldine Viswanathan, Luke Spencer Robert

Alte Filme, neu bei Netflix

- "Gran Torino" (ab 1.8.): Drama. Mit Clint Eastwood, Bee Vang und Ahney Her.

- "Der Marsianer" (ab 1.8.): Sci-Fi-Film mit Matt Damon. Regie: Ridley Scott. 2015.

- "Anastasia" (ab 1.8.): Disney-Animationsfilm. 1997.

- "Paranormal Activity 4" (ab 5.8.): Mit Katie Featherston und

Kathryn Newton. 2012.

- "Stadtlandliebe" (ab 7.8.): Deutsche Tragikomödie Stadtlandliebe mit Jessica Schwarz und Tom Beck. 2016.

- "Don't Breathe" (ab 8.8.): Mysteryfilm mit Stephen Lang und Jane Levy. 2016.

- "Doctor Strange" (ab 9.8.): Superheldenfilm mit Benedict Cumberbatch und Tilda Swinton. 2016.

- "Fikkefuchs" (ab 14.8.): Deutsche Filmkomödie mit Jan Henrik Stahlberg. 2017.

- "Ultraviolett" (ab 17.8.). US-amerikanischer Action-Science-Fiction-Film. 2006. Mit Milla Jovovich, Cameron Bright, Nick Chinlund.



Dokus

- "I am a Killer" (ab 3.8.): In dieser Dokumentarserie erzählen zum Tode verurteilte Verbrecher von ihren unaussprechlichen Missetaten. Trailer und weitere Infos ansehen.

