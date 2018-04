"Suits", "The Rain" & Co: Netflix-Highlights im Mai

Alles neu macht der Mai! Für den gepflegten Frühlings-Binge gibt es auf Netflix auch im kommenden Monat zahlreiche Neueinsteiger und alte Bekannte.

So startet die mysteriöse Serie "The Rain" am 4. Mai – es ist das erste dänische Netflix Original. Ab dem 18.05. kämpft sich Martin Freeman in Cargo durch eine Pandemie im australischen Outback.

Am 2. Mai – und damit rechtzeitig vor der royalen Hochzeit – startet auch der zweite Teil der sechsten Staffel von "Suits" – und damit die finalen Folgen der Anwaltsserie mit Meghan Markle als Teil des Casts. Dafür feiert Kimmy Schmidt ihre Rückkehr in der vierten Staffel von" Unbreakable Kimmy Schmidt" – ab dem 30.05. exklusiv auf Netflix.

Neue Serien

Ab 04. Mai: "The Rain": Dänische postapokalyptische Serie. Als Produzenten fungieren Jannik Tai Mosholt ("Borgen - Gefährliche Seilschaften"), Esben Toft Jacobsen ("The Great Bear") und Christian Potalivo ("Dicte", "The New Tenants").

Neue Folgen von ...

Ab 01. Mai: "Versailles": Staffel 2

Ab 02. Mai: "Suits": Finale Staffel (6) mit Meghan Markle.

Ab 04. Mai: "Dear White People": Staffel 2

Ab 04. Mai: "My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Tina Fey"

Ab 17. Mai: "Riverdale": Staffel 2

Ab 25. Mai: "Designated Survivor": Staffel 2

Ab 30. Mai: "Unbreakable Kimmy Schmidt": Staffel 4

Ab 31. Mai: "My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Howard Stern"

Neue Netflix-Filme

Ab 04. Mai: "Notwehr": Thriller, Action von Regisseur John Woo. Inhalt: Einem Anwalt für Pharmarecht aus China wurde ein brutales Verbrechen angehängt. Mit einem japanischen Detektiv hofft er, das Komplott aufdecken zu können.

Ab 11. Mai: "The Kissing Booth": Highschool-Komödie mit Joey King and Molly Ringwald. Inhalt: Als der erste Kuss der Teenagerin Elle zu einer verbotenen Romanze mit dem heißesten Jungen der High School führt, riskiert sie ihre Beziehung zu ihrem besten Freund.

Ab 18. Mai: "Cargo": Australischer postapokalyptischer Thriller mit Martin Freeman und Anthony Hayes. Inhalt: Ein Vater steckt nach einer grausamen Pandemie im ländlichen Australien fest. Er ist infiziert und schreckt vor nichts zurück, um seine kleine Tochter zu beschützen.

Ab 18. Mai: "Catching Feelings": Dramedy mit Pearl Thusi. Inhalt: Die Beziehung eines Professors aus Johannesburg und seiner Frau wird getestet, als ein berühmter Schriftsteller in ihr Leben tritt.

Ab 25. Mai: "Ibiza": Komödie mit Gillian Jacobs, Vanessa Bayer und Phoebe Robinson. Produziert von Will Ferrell. Inhalt: Harpers beste Freundinnen begleiten sie auf einen Business-Trip nach Barcelona. Doch sie geben die Arbeit schnell auf und fliegen kurzerhand mit Harper nach Ibiza – wo sie sich in einen DJ verliebt.

Alte Filme

Ab 1. Mai "Spiderman 2". Comicverfilmung mit Tobey Maguire.

Ab 3. Mai: "Alice im Wunderland". Märchenfilm mit Johnny Depp und Anne Hathaway.

Ab 20. Mai: "Conujuring 2". Horrorfilm mit Vera Farmiga.

Ab 23. Mai: "Ein Hologramm für den König". Romanverfilmung. Unter der Regie von Tom Tykwer. Mit Tom Hanks.

Ab 27. Mai: "Disturbia". Thriller mit Shia LaBeouf. Von Regisseur D. J. Caruso.

Ab 29. Mai: "Wir sind die Millers". Komödie mit Jennifer Aniston.

Neue Dokus

Ab 23. Mai: "Explained": In dieser neuen Serie rückt der Fokus wöchentlich auf Themen, die unser tägliches Leben beeinflussen – von geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden bis zu geopolitischen Fragestellungen.

(LM)