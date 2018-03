Die gruseligsten Horrorfilme auf Netflix

Folgende Horrorfilme, die auch hier auf Netflix verfügbar sind, haben deutsche Mitglieder so sehr in Angst und Schrecken versetzt, das sie den Film vorzeitig beenden mussten.

Einige haben es bis zur Hälfte geschafft* , andere sogar bis zum Höhepunkt, aber kaum jemand war unerschrocken genug, um bis zum bitteren Ende auszuharren.

*Zuschauer haben aufgegeben, nachdem sie bereits 70% des Films geschaut haben.

1) Verónica (2017): Spanischer Netflix-Horrorfilm, unter der Regie von Paco Plaza. Mit Sandra Escacena und Bruna González.

2) Final Destination 5 (2011): Steven Quale führte Regie. Mit Nicholas D'Agosto und Emma Bell.

3) Freitag, der 13. (2009): Unter der Regie von Marcus Nispel. Mit Derek Mears und Jared Padalecki.

Plätze 4-9:

4) Das Spiel (2017): Netflix-Film von Regisseur Mike Flanagan. Mit Carla Gugino und Bruce Greenwood.

5) Paranormal Activity 2 (2010): Unter der Regie von Tod Williams. Mit Micah Sloat und Katie Featherston.

6) Poltergeist (2015): Unter der Regie Gil Kenan. Mit Kennedi Clements und Sam Rockwell.

7) Saw (2004): Unter der Regie von James Wan. Mit Cary Elwes, Leigh Whannell und Danny Glover.

8) Warte, bis es dunkel wird (2014): Unter der Regie von Alfonso Gomez-Rejon mit Addison Timlin und Veronica Cartwright.

9) Wir sind die Nacht (2010): Von Regisseur Dennis Gansel, Mit Karoline Herfurth und Nina Hoss.

Tipps und Tricks bei Horrorfilmen

● Zu zweit ist es nur halb so schlimm: Suche dir einen passenden Partner (im Bestfall jemand,

der sich nicht so schnell erschreckt) und halte genügend Kissen und Decken bereit, damit

ihr euch im Ernstfall verstecken könnt.

● Safety First: Schließe alle Türen ab (als erstes die zum Keller) und lasse die Jalousien im

gesamten Haus runter. Das wird dir direkt ein sichereres Gefühl geben.

● Better safe than sorry: Checke vor dem Schlafengehen nochmal, ob sich nichts unter deinem Bett versteckt.

● Ablenkung: Lege dir zuvor schon eine Liste mit passenden Titeln zurecht, die du direkt im Anschluss streamst, damit du auf andere Gedanken kommst. Besonders eignen sich: Modern Family, Friends oder Unbreakable Kimmy Schmidt.

(LM)