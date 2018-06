Das sind die besten Liebesfilme bei Netflix

Bei Netflix dreht sich diesen Sommer alles um das Thema Liebe in all seinen Facetten – ob die platonische Liebe unter Freunden, die Liebe zu den Eltern oder die frische Liebe. Wir stellen euch hier neue Netflix Originale und zahlreiche Klassiker aus dem Genre romantische Komödien vor.

"Like Father"

Als eine arbeitswütige junge Frau am Altar stehengelassen wird, landet sie in ihren Flitterwochen mit der Person,die sie am wenigsten erwartet hätte:ihrem entfremdeten und ebenso arbeitswütigen Vater.

Die beiden reisen als Fremde an, doch im Laufe der Zeit, begleitet von vielen lustigen Abenteuern und einer ganzen Menge Soul-searching, kehren sie mit einer neuen Wertschätzung für Familie und Leben zurück.

Mit: Kristen Bell, Kelsey Grammer, Seth Rogen

Erscheinungsdatum: Ab 3. August

"The Kissing Booth"

Elles erster Kuss führt zu einer verbotenen Romanze ​mit dem heißesten Typen der Highschool. Dafür riskiert sie sogar ihre Beziehung zu ihrem besten Freund.

Mit: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi

Erscheinungsdatum: Ab jetzt

"Ibiza"

Als Harper für ein wichtiges Geschäftstreffen nach Spanien muss, überzeugen sie ihre beiden Freundinnen, sich bei der Gelegenheit an einen berühmten DJ heranzumachen

Mit: Gillian Jacobs, Vanessa Bayer, Phoebe Robinson

Erscheinungsdatum: Ab jetzt

"Alex Strangelove"

Eigentlich möchte Highschool-Schüler Alex Truelove seine Jungfräulichkeit mit seiner Freundin Claire verlieren. Doch dann trifft er den ebenso reizenden Elliot.

Mit: Daniel Doheny, Madeline Weinstein, Antonio Marziale

Erscheinungsdatum: Ab jetzt

"Set It Up"

Da sie unbedingt eine Auszeit von der Arbeit brauchen,schließen sich zwei überlastete Assistenten zusammen, um ihre arbeitssüchtigen Chefs miteinander zu verkuppeln.

Mit: Zoey Deutch, Glen Powell, Lucy Liu

Erscheinungsdatum: Ab jetzt

"To All The Boys I’ve Loved Before"

Lara Jeans Liebesleben gerät außer Kontrolle, als ihre geheimen Liebesbriefe eines Tages rätselhafterweise an alle bisherigen Objekte ihrer Begierde verschickt werden.

Mit: Lana Condor, Noah Centineo, Janel Parrish

Erscheinungsdatum: Ab 17. August

"Sierra Burgess is a Loser"

Die clevere Highschool-Schülerin Sierra versucht mithilfe einer beliebteren Mitschülerin, ihren Schwarm zu erobern.

Mit Shannon Purse (Barb in "Stranger Things")

Erscheinungsdatum: Ab jetzt.

Weitere (alte bekannte) Liebesfilme auf Netflix

"Kein Sex ist auch keine Lösung", "Love Vegas" , "How to be a Single", "Türkisch für Anfänger", "Kein Mann für leichte Stunden", "Love Steaks" ,"Ein Chef zum Verlieben"



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(LM)