Diese Filme und Serien starten im April bei Netflix

Ostern steht vor der Tür und damit auch wieder einige freie Tage. Für alle, die während dieser Zeit nicht nur auf der Suche nach dem Osterhasen, sondern auch nach dem nächsten Binge sind, bietet Netflix im April wieder einige Highlights. Hier ein Überblick.

Neue Filme

Ab 6.4.: 6 Balloons

Eine Frau begibt sich eines Nachts in L.A. mit ihrem heroinsüchtigen Bruder und dessen zweijähriger Tochter im Schlepptau auf die Suche nach einer Entziehungsklinik.

Ab 25.4.: Telekinese

Als er auf einmal Superkräfte entwickelt, sucht ein Vater seine Tochter. Sie steht kurz davor, alles zu verlieren und ist deswegen auf seine Hilfe angewiesen.

Ab 27.4. "Die Woche" mit Adam Sandler und Chris Rock

Der Film spielt in der Woche vor der Eheschließung ihres Nachwuchses. Regie führte Robert Smigel.

Netflix-Highlights ab April 2018

Serien

Ab 6.4. "My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: JAY-Z"

Dave bekommt von Jay-Z Nachhilfe in Hip-Hop-Kultur, Flow und dem Strafjustizsystem. Außerdem dabei: Produzent Rick Rubin, der aus seinem Studio in Malibu zugeschaltet wird.

Ab 6.4.: "Troja: Untergang einer Stadt" - Staffel 1

Dieses Serienepos über Leidenschaft, Rache und Intrigen porträtiert die Ereignisse des Trojanischen Krieges sowie der Liebesaffäre zwischen Paris und Helena.

Ab 13.4. "Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten" - Staffel 1

In dieser neuen Dramaserie nach dem Sci-Fi-Hit aus den 60ern kommt die Familie Robinson im Weltall vom geplanten Kurs ab und muss nun gemeinsam ums Überleben kämpfen. Mit Toby Stephens und Molly Parker.

Ab 19.4: Deutsche Thrillerserie "Die Einkreisung" mit Daniel Brühl. Staffel 1.

New York City, 1896. Mehrere männliche Prostituierte werden ermordet aufgefunden. Polizeichef Theodore Roosevelt setzt auf die Kompetenz des Psychologen Laszlo Kreizler.

Weitere Serienstarts sind unter anderem Fantasyserie "Arrow" - Staffel 5 (ab 11.4), Dope - Staffel 2 (Ab 20.4), "The Letdown" (ab 21.4) mit Celeste Barber, Fantasyserie Happy! mit Christopher Meloni (ab 26.4.) und die Mysteryserie Superstition mit Mario van Peebles (ab 29.4.).

Doku

Ab 13.4.: Chef's Table: Süße Kreationen

Dessert steht an erster Stelle! Vier Dessert-Küchenchefs servieren dekadente Leckereien, neue Geschmäcker sowie Missgeschicke und Erfolgsgeschichten.

Ab 17. 4: "The Honeymoon Stand Up Special"

Die werdenden Mütter Natasha Leggero und Moshe Kasher reden in diesem Stand-up-Special über das Familienleben, Beziehungen und mehr.

Alte Filme

Ab 1.4.: "Die Bourne Identity" (2002): Literaturverfilmung mit Matt Damon und Julia Stiles.

Ab 8.4.: "Die Truman Show" (1998): Spielfilm mit Jim Carrey und Laura Linney.

Ab 12.4. "Angry Birds" (2016): Animationsfilm

Ab 15.4.: "Das Leben des Brian" (1979): Komödie mit Terry Jones und John Cleese.

Ab 15.4.: "The Hateful Eight" (2015), unter der Regie von Quentin Tarantino. Mit Kurt Russell, Samuel L. Jackson und Jennifer Jason Leigh.

(LM)