Netflix bestätigt "Bright 2" mit Ork Audition Video

Die Kritiker fanden nicht wirklich Gefallen am Netflix-Debüt von Filmemacher David Ayer ("Suicide Squad"), die Nutzer der Streaming-Plattform verschafften "Bright" dennoch innerhalb weniger Tage über zehn Millionen Views.

Der Fantasy-Actioner spielt in einer alternativen Realität, in denen die Menschen an der Seite von Elfen und Orks leben, Feen als Ungezieferplage gelten und Auserwählte mit Zauberstäben hantieren können. Cop Daryl Ward (Will Smith) wird gemeinsam mit seinem ungeliebten Ork-Streifenpartner Nick Jakoby (Joel Edgerton) in einen gefährlichen, magischen Fall verwickelt.

Netflix-Serie "Bright" mit Will Smith

Vorsprechen für den zweiten Teil

Fans von "Bright" dürfen sich freuen - keine zwei Wochen sind seit der Veröffentlichung des Films vergangen, schon hat Netflix eine Fortsetzung in Auftrag gegeben. Die Bestätigung erfolgte mittels eines witzigen Gag-Videos, in dem zwei junge Orks für das Sequel vorsprechen.

Am Ende des Clips werden dann auch noch scherzhaft mögliche Titel für den zweiten Teil vorgeschlagen - so etwa "Brighter", "The Last of the Inferni" (in Anspielung auf "Die letzten Jedi"), "Orcs Gone Wild" und "Bad Boys in Mordor" (als Anspielung auf den Will-Smith-Actioner "Bad Boys" und "Der Herr der Ringe").

Wann die Fortsetzung auf Netflix zu sehen sein wird, steht derzeit noch nicht fest.





(lfd)