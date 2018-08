Die Netflix-Highlights im September

Neu im September: Die Netflix-Miniserie "Maniac", in der Emma Stone und Jonah Hill an einer bewusstseinsverändernden medizinischen Studie teilnehmen. Freunde von Pinguin-Facts können sich außerdem über die zweite Staffel von Atypical freuen: Sam beginnt sich auf das Leben nach dem Schulabschluss vorzubereiten.

In der nächsten Runde von "Chef’s Table: Volume 5" kochen die Meisterköche wieder. Ein wahres Science-Fiction-Highlight startet am 26. September, wenn die Rebellen in Rogue One weiter gegen das Imperium kämpfen. Und zu guter Letzt gibt sich Jonah Hill noch einmal die Ehre: Dieses Mal in "War Dogs" – dort sind Miles Teller und er gerissene Waffenhändler.

Neue Serien

21.09.2018: "Maniac". Inhalt: Zwei Fremde (gespielt von Emma Stone und Jonah Hill) nehmen an einer bewusstseinsverändernden medizinischen Studie teil, die nicht nach Plan verläuft.

Neue Folgen

07.09.2018: "Atypical" – Staffel 2. Inhalt. Elisa und Doug müssen sich den Folgen ihrer Ehekrisen stellen. Casey lebt sich derweil in der neuen Schule ein und Sam bereitet sich auf das Leben nach dem Schulabschluss vor.

07.09.2018: "Marvels Iron Fist"; Staffel 2. Inhalt: Nach dem Sieg über Die Hand läuft Chinatown Gefahr, von Gang-Kriegen übermannt zu werden. Danny muss die Straßen von New York schützen.

07.09.2018: "Die Telefonistinnen"; Staffel 3. Inhalt: Lidia kämpft leidenschaftlich für ihre Familie als diese von einer Tragödie überrascht wird. Carlota findet ihre Stimme, Ángeles ermittelt undercover und Marga offenbart ihr Talent für die Buchhaltung.

28.09.2018: "Chef’s Table: Volume 5". In dieser Emmy-nominierten Serie erfinden kulinarische Stars weltweit das „Gourmet“-Konzept mit innovativen Gerichten und verführerischen Desserts neu.

Neue Netflix-Filme

07.09.2018: "Sierra Burgess Is a Loser". Inhalt: Die clevere Highschool-Schülerin Sierra versucht mithilfe einer beliebteren Mitschülerin, ihren Schwarm zu erobern. Mit Shannon Purser (Barb in "Stranger Things").

28.09.2018: "Wolfsnächte". Inhalt: Ein Wolfsexperte wird in ein entlegenes Dorf in Alaska bestellt, wo ein kleiner Junge von Wölfen getötet wurde. Dort erwartet ihn ein erschütterndes Geheimnis.

Neue, alte Filme

01.09.2018: "Ich und Earl und das Mädchen" (2015)b erzählt mit einzigartigem Humor die bewegende Geschichte von Greg (Thomas Mann), der sein letztes Schuljahr möglichst unauffällig durchziehen will und sogar Freundschaften meidet, nur um das soziale Minenfeld, genannt Teenagerzeit, einigermaßen unbeschadet zu überstehen. Mit Olivia Cooke, Thomas Mann.

01.09.2018: "Die Mumie" (1999) und "Die Mumie kehrt zurück". Inhalt: Eine Gruppe Schatzsuchender Archäologen entdeckt ein uraltes Grab in der Sahara. Als sie Grabkammer öffnen, ahnen sie noch nicht, welch todbringendes Geheimnis seit 3000 Jahren darin schlummert. Mit Brendan Frasier und Rachel Weisz.

22.09.2018: "War Dogs" erzählt die Geschichte von zwei Freunden Anfang 20, die während des Irak-Kriegs in Miami Beach leben und eine wenig bekannte staatliche Regelung ausnutzen, nach der sich auch kleine Firmen um amerikanische Rüstungsaufträge bewerben dürfen. Mit Jonah Hill und Miles Teller.

26.09.2018: "Rogue One: A Star Wars Story" (2016) spielt während der Ereignisse kurz vor "Star Wars: Eine neue Hoffnung" (1977) und erzählt die Geschichte einer Gruppe von ungleichen Helden, die sich zusammenschließen, um die geheimen Pläne des gefürchteten Todesstern zu stehlen.

Für Kinder

07.09.2018: "Das Mädchen und ihr Roboter - Die nächste Generation". Inhalt: Ein geheimer Roboter verwandelt das Leben eines einsamen Mädchens in ein aufregendes Abenteuer. Gemeinsam kämpfen sie gegen Bösewichte, fiese Roboter und andere Feinde.

14.09.2018: "Der Prinz der Drachen". Inhalt: Zwei menschliche Prinzen freunden sich überraschend mit ihrem elfischen Auftragskiller an. Also beschließen sie, fortan zu dritt ihre verfeindeten Untertanen zufrieden zu stellen.

20.09.2018: "Vaiana - Das Paradies hat einen Haken". Inhalt: Vor langer Zeit lebte auf einer Insel im Südpazifik die junge Vaiana, eine geborene Seefahrerin, die sich auf die Suche nach einer sagenumwobenen Insel macht. Auf ihrer Reise wird sie von ihrem Helden begleitet, dem legendären Halbgott Maui.

