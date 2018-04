Netflix wrestelt wieder: Erster Trailer für "Glow 2"

Regisseur Sam Sylvia (Marc Maron) hat ein Damen-Wrestling-Ensemble auf die Beine gestellt. Hauptattraktion der Show ist der Kampf zwischen US-Powerfrau Debbie (Betty Gilpin) und ihrer Antagonistin Ruth (Alison Brie). Früher waren die beiden Aktricen beste Freundinnen, nun gehen sie im Ring aufeinander los. Der Grund: Ruth hat mit Debbies Mann geschlafen.

Eine Staffel lang durften wir die Damen von "Glow" (basierend auf einer wahren Begebenheit) beim Trainieren und Entwickeln ihrer Wrestling-Alter-Egos begleiten. Am Ende gab's dann auch einen ersten, umjubelten TV-Auftritt zu sehen.

Am 29. Juni veröffentlicht Netflix endlich Season Nummer zwei. Hier ist der erste Teaser Trailer, in dem Ruth, Debbie und Co. eine Playback-Performance von "She's a Maniac" abliefern:





(lfd)