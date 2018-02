Netflix zeigt 1. Trailer des "Lost in Space"-Reboots

So stellte man sich das Jahr 1997 Mitte der Sechziger vor: In "Lost in Space" (deutscher Titel: "Verschollen zwischen fremden Welten") werden die Robinsons ins Alpha-Centauri-System geschickt, um dort die Ankunft menschlicher Siedler vorzubereiten, denen auf der überbevölkerten Erde langsam der Platz ausgeht.

Mit der Sabotage des Raumschiffs durch den blinden Passagier Dr. Zachary Smith beginnt für die Familie eine (drei Staffeln dauernde) Odyssee. Beim Planeten-Hopping verhindert Smith immer wieder die Bemühungen seiner Begleiter, ein neues Zuhause zu finden. Gemeinsam mit dem jüngsten Spross der Robinsons, dem jungen Genie Will, begibt er sich zudem auf gefährliche Nebenmissionen und trifft auf furchterregende Monster.

Cast und erste Vorschau

Im Reboot der Serie wird Will von Max Jenkins verkörpert; mit Parker Posey schlüpft eine Frau in die Rolle des Dr. Smith. Der erste Teaser Trailer verrät noch nicht allzu viel über den Plot des Reboots, am Ende hat jedoch auch Wills kultiger, namenloser Roboter einen kleinen (Sprech-)Auftritt.

Alle Episoden des neuen "Lost in Space" gibt's ab 13. April auf Netflix zu sehen.

(lfd)