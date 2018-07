Neue "Voice of Germany"-Jury postet erstes Selfie

Kurz nachdem Publikumsliebling Samu Haber seinen Abschied als Juror bei "The Voice of Germany" bekanntgegeben hat, startet die Casting-Show schon wieder in die Aufzeichnungen der Blind Auditions.

Auf dem Jury-Stuhl des finnischen Rockstars sitzt mit Paddy Kelly ab sofort ein anderer Musiker, der auf eine lange Karriere zurückblicken kann. Zum Startschuss der Dreharbeiten für die kommende Staffel, die noch kein genaues Anfangsdatum hat, postete Mark Forster nun ein Selfie mit seinen Jury-Kollegen.

Yvonne Catterfeld, die beiden Fantas Smudo und Michi Beck sowie Neuzugang Paddy machen darauf allerlei Faxen in die Kamera. Die Fans freuen sich zurecht schon auf die neuen Gesangstalente, die ab Herbst ihr Glück bei "The Voice of Germany" versuchen dürfen.

(baf)