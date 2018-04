Neue Netflix-Serie über verliebte Superhelden

June (Sorcha Groundsell) zieht nach London, verliebt sich in den feschen Harry (Percelle Ascott) und läuft mit ihm davon. Junge Liebe, große Pläne - doch am Ende kommt alles völlig anders als gedacht. Entführer schnappen sich June und bewirken, dass sich eine außergewöhnliche Gabe in ihr manifestiert.

Das Mädchen entpuppt sich als Formwandlerin, deren wahres Erscheinungsbild nur durch einen Blick in den Spiegel offenbart werden kann. Ein gewisser Halvorson (gut oder böse? Noch wissen wir es nicht) verspricht, ihr zu helfen. Gespielt wird er von Hollywood-Star Guy Pearce.

Ab 24. August

Düster und spannend präsentiert sich der erste Trailer von "The Innocents". Dazu gibt's ein bedrohliches Cover des Pixies-Klassikers "Where Is My Mind" als musikalischen Stimmungsmacher. Ab 24. August ist "The Innocents" auf Netflix verfügbar.

