Neue Setfotos schüren "Punisher"-Gerüchte

Amy Bendix heißt die junge Dame, die dem einstigen Elite-Soldaten Frank Castle in der zweiten Staffel von "The Punisher" zur Seite stehen wird. Giorgia Whigham verkörpert Amy und wurde nun endlich mit Hauptdarsteller Jon Bernthal am Set gesichtet.

He’s back baby!

Frank Castle returns for #Punisher season 2 and the first productions stills are out. Also first look at new character Amy Bendix. pic.twitter.com/s9LxGApvRG — Mask & Hammer (@MaskandHammer) 2. Mai 2018

In den Comic-Vorlagen von Marvel (via "Digital Spy") ist Amy Bendix die Tochter eines Sheriffs, der Castle ins Gefängnis steckt. Das Mädel peppelt den angeschlagenen Punisher wieder auf und wird anschließend entführt. Der Sheriff lässt seinen Gefangenen frei, um ihn auf die Kidnapper zu hetzen.

Gleicher Name, andere Geschichte?

Da ihr eine "mysteriöse Vergangenheit" attestiert wird, dürfte Amy auf Netflix jedoch eine neue Hintergrundgeschichte bekommen. Die Figur wird als "street-smart grifter", sprich als schlaue Gaunerin beschrieben, die sich alleine durchzuschlagen weiß. Das scheint zur Comic-Storyline "The Slavers" zu passen, in der Castle einen Prostitutionsring zerschlägt, nachdem er einer entkommenen Sexsklavin begegnet ist.

Unabhängig von Amy Bendix zählt auch die Gnucci Familie zu den möglichen neuen Gegner des Punishers in Staffel zwei. Eine Handvoll der Mafiosi schaltete der Anti-Held nämlich gleich zu Beginn der ersten Season aus - bislang ohne Konsequenzen.

Ab wann die neuen Episoden auf Netflix verfügbar sein werden, ist derzeit noch ungewiss. Ausgehend vom Release-Schema des Streaming-Dienstes könnte es aber schon im Oktober 2018 soweit sein.

