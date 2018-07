Neuer Trailer für "Star Wars: The Clone Wars"

Das "Star Wars"-Imperium, das George Lucas vor mehr als 40 Jahren begründete, umfasst weit mehr als die mittlerweile acht Episoden der Kino-Saga und ihre zwei Spin-offs. Bücher, Spielzeug, Salzstreuer, Videospiele, TV-Serien und vieles mehr erweitern die "Krieg der Sterne"-Folklore am laufenden Band. Wichtig für die Fans von Luke, Vader und Co: Einige dieser Extras zählen offiziell zum "Star Wars"-Kanon, stehen also in direkter Verbindung zu den Filmen.

Das trifft vor allem auf die Fernsehformate zu, die von Lucasfilm produziert werden. Walt Disney kaufte die Firma um stolze vier Milliarden Dollar und versucht sich seither an zahlreichen neuen "Krieg der Sterne"-Projekten. Nun bringt der Mauskonzern aber auch ein altes zurück.

"Star Wars: The Clone Wars" ist eine animierte Serie, die die Lücken zwischen den Episoden II und III füllt. Anakin Skywalker wurde noch nicht zu Darth Vader, Luke und Leia gibt es noch nicht, dafür weilt Obi-Wan Kenobi unter den Lebenden.

Fünf Jahre lang plädierten die Fans für eine Neuaufnahme der Serie und fanden schließlich Gehör. Zum Auftakt der Comic-Con in San Diego stellte Lucasfilm am 19. Juli überraschend den ersten Teaser Trailer (siehe oben) der neuen Staffel vor. Anakin und Obi-Wan werden in dem Clip von ihrem alten Padawan Ahsoka Tano kontaktiert - und sind ebenso baff wie die Besucher der Comic-Con...

Die zwölf taufrischen Episoden wird es auf Disneys neuer Streaming-Plattform zu sehen geben. Wann es soweit ist, steht aber noch nicht fest.

