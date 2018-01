Die besten Filme und Konzerte am Neujahrstag

Das TV-Programm bietet am Neujahrstag zahlreiche Blockbuster und Konzerte. Aber welche Filme sollten Sie im Fernsehen auf keinen Fall verpassen. Hier unsere TV-Tipps.

Filme

17.25 Uhr, Puls 4: "Sex and the City - Der Film" (2008)

danach: 20.15 Uhr, Puls 4: "Sex and the City 2" (2010)

Carrie und Mr. Big sind wieder glücklich vereint, kaufen ein traumhaftes Penthouse, und wollen nun endlich vor den Traualtar treten. Aus der geplanten intimen Hochzeit wird bald eine gigantische 200-Leute-Feier. Am Vorabend kommt es jedoch zu einer folgenschweren Begegnung: Miranda ist wutentbrannt, da Steve ihr einen One-Night-Stand gebeichtet hat, und sagt zu Big, er müsse verrückt sein, zu heiraten. Am nächsten Tag steht Carrie in ihrem opulenten Hochzeitskleid alleine da ...

Liebeskomödie mit Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis und Cynthia Nixon.

20.15 Uhr, Pro 7: "Deadpool" (2016)

Wade wird von seiner Krebsdiagnose völlig aus der Bahn geworfen und bekommt in seiner Verzweiflung ein verlockendes Angebot von einer zwielichtigen Organisation. Im Austausch gegen Superkräfte soll sein Krebs geheilt werden. Nach dem schmerzhaften Experiment hat Wade zwar unglaubliche Kräfte, ist jedoch vollkommen entstellt. Als Deadpool zieht er los, um sich an Ajax zu rächen - und das ohne Rücksicht auf Verluste.

Mit Ryan Reynolds, Morena Baccarin und Ed Skrein

20.15 Uhr, ORF Eins: "Jurassic World" (2015)

Nachdem vor 22 Jahren der Jurassic Park geschlossen wurde, wird ein neuer Vergnügungspark eröffnet: Jurassic World.

Nach jahrelangen Studien und Forschungen entwickelt der Chefgenetiker Dr. Wu eine neue Spezies, den Indominus Rex, der die größte Attraktion im Park wird. Als sich der Dinosaurier jedoch aus seinem Gehege befreien kann, bricht Panik aus ...

Mit Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Irrfan Khan und Vincent D'Onofrio.

20.15 Uhr, ARD: "Tatort: Mord Ex Machina" (2017)

Saarbrücken, Kriminalhauptkommissar Jens Stellbrink (Devid Striesow) fällt ein besonders kniffliger Fall vor die Füße. Und das wortwörtlich. Denn ein autopilotiertes Fahrzeug ist vom Parkdeck einer Firma gerast und in dem Auto befindet sich nun die Leiche des Justiziars der Firma...

20.15 Uhr, VOX: "Ghostbuster - Die Geisterjäger" (1984)

danach: 22:15 Uhr, VOX "Ghostbusters 2" (1989)

Nachdem die drei Professoren für Parapsychologie, Peter Venkman, Ray Stantz und Egon Spengler, aufgrund von fehlenden Arbeitsergebnissen ihren Job an der Universität verlieren, gründen sie eine eigene Firma. Gegenstand ihrer Unternehmung namens Ghostbusters, ist die Untersuchung und Eliminierung von übernatürlichen Phänomen. Mit eigens für die Geisterjagd hergestellten Waffen, sind die drei Professoren bereit, den Kampf gegen die unerwünschten Wesen aufzunehmen.

Mit Bill Murray, Dan Aykroyd und Sigourney Weaver.

Weitere Filme

14.40 Uhr, Pro7: "Die Simpsons - Der Film" (2007), Animation

15.30 Uhr, Kabel 1: "Ghost - Nachricht von Sam" (1990), Mystery

20.15 Uhr, Arte: "West Side Story" (1962), Musical

20.15 Uhr, Sat.1: "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" aus dem Jahr 2004, Fantasy

20.15 Uhr, Super RTL: "Australia" (2008), Liebesfilm

20.15 Uhr, RTL II: "Die Schöne und das Biest" (2014)

deutsch-französischer Film mit Vincent Cassel, Léa Seydoux und André Dussollier.

22.20 Uhr, ProSieben: "John Wick" (2014). Action mit Keanu Reeves.

23.40 Uhr, ARD: "In der Lüge gefangen" (2010), Psychodrama.

Klassik

11.15 Uhr, ORF 2: "Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker"

16.35 Uhr, RTL: "40 Jahre The Kelly Family"

Auf der Showbühne performt die Kelly Family live ihre beliebtesten und erfolgreichsten Hits.

18.18 Uhr, Arte: "Neujahrskonzert 2018 aus dem Teatro La Fenice in Venedig"

Comedy

19.05 Uhr, RTL: "20 Jahre Life! Dumm gelaufen"

