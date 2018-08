Nico Gollnick turtelt mit Playmate statt mit Blanco

Ins "Sommerhaus der Stars" zogen Unternehmer Nico Gollnick (26) und Patricia Blanco (46) gemeinsam. Übers Sommerhaus plaudern tut Nico allerdings mit jemandem anderen. Die Frage ist, ob es wirklich nur anregende Gespräche waren, die der 26-Jährige mit Saskia Atzerodt (26) austauschte.

Saskia Atzerodt (Bild: imago stock & people) Saskia Atzerodt (Bild: imago stock & people)

Am Freitag beobachtete jemand den Sommerhaus-Feschak mit Atzerodt am Badeschiff in Berlin und steckte es sofort der "Bild" - inklusiver heißer Biniki-Fotos und Nicos Hand, die auf Atzerodts Hintern lag oder darüber schwebte - so genau konnte man das nicht erkennen. Auf jeden Fall waren die beiden eng umschlungen. .

Im Bikini "auf ein Bier"

Atzerodt gab an, sie habe sich mit Gollnick nur "auf ein Bier getroffen und übers Sommerhaus gequatscht". Davon hat sie Ahnung. Die Blondine war 2016 Kandidatin beim Bachelor, wo sie vorzeitig raussegelte. 2017 gewann sie mit ihrem On-/Off-Freund Nico Schwarz das Sommerhaus. 2018 wollte sie es nochmal wissen und hoffte bei "Bachelor in Paradise" erneut auf die große TV-Liebe. Wieder Fehlanzeige.

Will Saskia ihren Ex Nico (Schwarz) durch einen neuen Nico (Gollnick) ersetzen? Am Badeschiff sollen sie geknutscht haben.

Patricia Blanco weiß von der Fummelei im Bikini nichts. Als sie am Telefon damit konfrontiert wurde, hieß es nur "Kein Kommentar".

Liebeskiller "Sommerhaus der Stars"

Das Sommerhaus der Stars wurde Anfang Juni aufgezeichnet und erwies sie schon für ein anderes Paar als Liebeskiller. Bei ihnen war es aus, bevor die erste Sendung ausgestrahlt wurde.

