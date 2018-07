1. Trailer zur neuen Serie nach George R.R. Martin

Der Fantasyepos "Game of Thrones" neigt sich zwar dem Ende zu, doch eine neue Serie aus der Feder von George R.R. Martin steht schon in den Startlöchern.

Sie basiert auf seiner gleichnamigen Novelle "Nightflyers", die 1980 auf den Markt kam. "Nightflyers wird wie Hitchcocks ‹Psycho› im Weltall", sagte der "Game of Thrones"-Schöpfer einst in einem Interview. In der Serienadaption, die im Jahre 2093 spielt, geht es um eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich mit telepathischer Hilfe auf die Suche nach Aliens begeben.

Erster Trailer zu "Nightflyers"



Zu den Darstellern zählen unter anderem Gretchen Mol ("Boardwalk Empire"), Eoin Macken (TV-Serie "Merlin"), Angus Sampson ("Mad Max: Fury Road") und David Ajala ("The Dark Knight"). Die Serie soll im Herbst 2018 auf Netflix starten.

(LM)