ORF-TVthek: Das ändert sich ab Herbst 2018

Ab "Oktober oder November" will der ORF seiner TVthek schrittweise ein Facelifting mit neuem Design und schlankerer Navigation verpassen. Das kündigte ORF-Onlinechef Thomas Pranter in Alpbach an – und verwirrte sogar seinen Chef, ORF-General Alexander Wrabetz. Prantner hatte nämlich auch von der "langfristige Idee" berichtet, einen "Premiumbereich mit Bezahlangebot" zu erreichen. Via Twitter dementierte Wrabetz das.

Was tatsächlich kommen soll und zwar noch heuer

- Verbesserte Suchfunktion

- Höhrere Bildqualität

- User sollen sich ihre Lieblingssendungen auf einer Merkliste speichen können.

- Videoarchiv wird erweitert.

- Neuer Player, der alle ORF TV- und Radio-Sender abspielt.

Ab 2019

-Das Kinderprogramm wird ausgebaut.

- Videos werden ausschließlich oder zuerst online zu sehen sein.

- Inhalte sollen statt 7 zukünftig 30 Tage verfügbar sein (dazu ist allerdings zuerst eine Gesetzesänderung notwendig).

- Wissenschaftsvideoarchiv

- Neue Science-App

(red)