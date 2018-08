ORF streicht Doku: Heurige statt "Schwarz in Wien"

Am Sonntag, den 5.8. hätte die Doku "Schwarz in Wien von Soliman bis Alaba" ausgestrahlt werden sollen. Im TV-Programm stand sie bereits. Doch kurzfristig wurde die Sendung ausgetauscht. Wer am Sonntag um 18.20 Uhr einschaltet bekommt nun "Der Wiener Heurige" zu sehen. Eine Sendung über eine "verklärte Institution" mit Reinhard Nowak.

ORF gab Auftrag - uns stoppte Sendung kurzfristig

Der Doku-Beitrag von Teddy Podgorski jun. über Rassismus im Alltag wurde abgesägt. Die offizielle Begründung lautet, die Sendung entspreche "technisch, formal und inhaltlich" nicht dem beauftragten Konzept.

Das "Österreich-Bild" selbst gab die Doku im Frühling in Auftrag, wie die "Presse" berichtet. Anfangs dürfte man in der Redaktion mit der Sendung zufrieden gewesen sein, immerhin schaffte sie es ohne Probleme in die Programmplanung und ins TV-Programm.

Stopp kam nach Präsentation bei Landesdirektorin Brigitte Wolf

Laut Podgorski kam das Aus für die Sendung als die Doku ORF-Landesdirektorin Brigitte Wolf präsentiert wurde. Danach wurde die Ausstrahlung kurzfristig gestoppt. Am Freitag läutete beim Sendungsmacher das Telefon. Erst da wurde er informiert. Einen Grund warum die Doku aus dem Programm flog, bekam er nicht.

Ausstrahlung nach Überarbeitung - Macher weiß aber von nichts

Das Landesstudio Wien gab an, der Sendetermin werde nur verschoben, vorher müsse die Doku überarbeitet werden. Davon ist Podgorski überrascht. Er weiß nichts davon.

