ORF stellte Waldbrand nach, zeigte Clip als echt

Strahlt man eine gestellte Szene aus, kennzeichnet diese aber nicht als solche, geht das für gewöhnlich als unterhaltsam peinliches Versäumnis durch. Wird in dem Clip aber ein Raucher gezeigt, der mit seiner Zigarette einen Waldbrand verursacht, sorgt der Clip mitunter für echten Zündstoff. Möglicherweise auch, weil der Mann ein Farbiger ist.

Einem Bericht des "Standard" zufolge veranschaulichte "Salzburg heute" das Feuerverbot in den Salzburger Wäldern mit eben dieser gestellten Szene. Als der Beitrag in "Aktuell in Österreich" ausgestrahlt wurde, fehlte jedoch der entscheidende Hinweis auf die Entstehungsgeschichte des Videos.

Ein "technischer Fehler" sei für das Malheur verantwortlich, erklärte ein Sprecher des ORF. "Salzburg heute" schaltete nach Zuschauerreaktionen eine Klarstellung in der Sendung vom 1. August. Aus der TVthek wurde die gestellte Szene inzwischen entfernt.

