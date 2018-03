ORF zeigt neue Quiz-Show "Zur Hölle damit"

Knifflige Fragen und ein Geldtopf, den es zu erobern gilt: In der neuen ORF-Quizshow "Zur Hölle damit" rauchen die Köpfe der Kandidaten, um sich mit den richtigen Antworten in die Finalrunde zu quizzen.

Zu sehen ist das Ratespiel (insgesamt acht Folgen) mit Moderator Thomas Kamenar ab Freitag, dem 6. April, um 21.05 Uhr im Programm von ORF eins.

Bei "Zur Hölle damit" kämpfen in humorvollen Spielrunden je zwei Kandidatinnen bzw. Kandidaten mit ihrem Wissen um den Einzug in die Finalrunde, in der es bis zu 20.000 Euro zu gewinnen gibt. Dafür muss zunächst der Quizsessel erobert und bis zur letzten Spielrunde verteidigt werden. Das erspielte Geld wandert in einen gemeinsamen Geldtopf.

Wer am Ende der letzten Spielrunde auf dem Fragestuhl sitzt, zieht mit dem erspielten Geld in die Finalrunde ein, in der es zum Showdown kommt.

Als Saalpublikum mitraten und gewinnen

Bei dieser Quizshow ist das Publikum im TV-Studio aktiver Bestandteil der Sendung und darf mitraten. Denn wenn eine der Kandidatinnen bzw. einer der Kandidaten nicht mehr weiterweiß und eine "Höllenrunde" ausruft, haben zufällig ausgewählte Publikumsgäste die Möglichkeit, die Frage zu beantworten und das Preisgeld für die Frage abzuräumen.

