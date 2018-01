Die ersten obskuren Super Bowl Werbe-Teaser sind da

Werbung ist bekanntlich dazu gedacht, möglichst viele Menschen und damit potentielle Kunden zu erreichen. Die Firma Wrigley preist ihre Kaudragees "Skittles" nun aber unter der gegenteiligen Prämisse an.

Auf YouTube finden sich seit Kurzem vier obskure TV-Spot-Teaser mit David Schwimmer (bekannt als Ross aus der Kult-Sitcom "Friends"). Der Schauspieler füttert darin ein sprechendes Sandwich, schwebt durch ein digitales Nirvana, erbricht einen gleißenden Lichtstrahl und dient einer Bauchrednerpuppe als Bauchrednerpuppe.

Das Finale des jeweiligen Clips wird dem Zuschauer aber vorenthalten - und daran soll sich auch nichts ändern. Nur ein einzelner Auserwählter, der Teenager Marcos Menendez aus Canoga Park, Kalifornien, der sich in einem von Wrigley ausgeschriebenen Wettbewerb durchgesetzt haben soll, bekommt die Spots zu Gesicht.

Die Teaser wirken in jedem Fall seltsam genug, um das Interesse des Publikums zu wecken. In den Clips weiß nicht einmal David Schwimmer selbst, was davon bei der Super Bowl 2018 gezeigt wird. Näherer erfahren wir wohl erst am 4. Februar, wenn der Megaevent in Minneapolis über die Bühne geht und via TV in aller Welt mitverfolgt werden kann.

Keine Sport-Veranstaltung (die auf einen Abend beschränkt ist) hat höhere Einschaltquoten. Die Preise für Werbeeinschaltungen sind dementsprechend astronomisch. Fünf Millionen Dollar (circa 4,03 Millionen Euro) soll heuer ein 30 Sekunden langer Spot kosten.

