Erster Trailer zur "Olivia Newton-John"-Miniserie

Am Donnerstag erschien der erste Trailer zur zweiteiligen autralischen Miniserie "Olivia: Hopelessly Devoted To You" mit Countrysängerin Delta Goodrem in der Hauptrolle.

Das Biopic erzählt von ihrem Durchbruch als Sängerin und ihrem Privatleben. Dabei geht es unter anderem um ihrem damaligen Freund Patrick McDermott, der beschuldigt wurde, seinen eigenen Tod gefakt zu haben.

Die Miniserie soll noch dieses Jahr in Australien starten. Ob sie auch hierzulande zu sehen sein wird, ist nicht bekannt.

Delta Goodrem ist Sängerin und Schauspielerin ("Neighbours"). Zu ihren bekanntesten Hits zählen unter anderem "Lost Without You" und "Innocent Eyes".

(red)