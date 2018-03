Osterwunder: "Jesus" Bela B zockt die Gläubigen ab

Ostern ist der höchste Feiertag der Christen. Der Grund dafür ist Jesu' Auferstehung oder "Next Level Shit", wie das "Bohemian Browser Ballett" das Wunder nennt.

Mit Bela B als Jesus "entlarvt" das Satireformat die Wunder des Gottessohns als äußerst erfolgreiche Abzocke. Alle gehen dem geschäftstüchtigen Trickbetrüger im Kleid auf den Leim. "Auch in 2000 Jahren fallen die noch auf den Scheiß rein", kommentiert Jesus' Kompagnon.

Erst als der Chef der Bande seinen zwölf Kumpels mitteilt, dass er einen größeren Anteil vom Geld haben will, landet er am Kreuz. Dazwischen werden in knapp über zwei Minuten noch allerhand Wunder entlarvt, die man aus der Bibel kennt. Ob Wasser-zu-Wein, Heilung des Gelähmten oder Übers-Wasser-Gehen - für alles gibt es laut "Bohemian Browser Ballett" eine Erklärung, die alles andere als göttlich ist.

Bela B, Drummer von den Ärtzen und Schauspieler schlüpft mit großer Begeisterung in Jesus' Kittel.

Die Kommentare unter dem Video sind größtenteils wohlwollend. Wahrscheinlich aber auch deshalb, weil bisher nur Leute den Clip entdeckt haben, die den Channel des "Bohemian Browser Balletts" abonniert haben. Man darf davon ausgehen, dass sich das schnell ändert, sobald ein größerer Seherkreis - und damit auch gläubige Katholiken - das Video entdeckt.

Das Satireformat ist Teil des öffentlich-rechtlichen Jugendangebots funk, hinter dem ARD und ZDF stehen.

