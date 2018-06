Palina Rojinski macht sich zum WM-Auftakt nass

Wenn österreichische Sport-Kommentatoren ihre Schmähs und/oder Englischkenntnisse auspacken, kann das beim Publikum schon mal hämische Lacher und gemeine Sticheleien hervorrufen. Zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft war es aber ein Beitrag im deutschen Fernsehen, der für entgeistertes Kopfschütteln sorgte.

Während des mehrwöchigen Events soll TV-Moderatorin Palina Rojinski - früher bei VIVA und MTV, später unter anderem beim "Circus HalliGalli" im Einsatz - für die ARD Russland erkunden. Am ersten Spieltag spazierte sie im strömenden Regen durch den Moskauer Gorki-Park. Knapp drei Minuten dauerte der Beitrag und löste auf Twitter einen mittelschweren Shitstorm aus.

"Fremdschämen"

"Freunde der Sonne, guten Tag. Ich bin Palina Rojinski, und ich bin hier in Gorki Park", eröffnete Palina mit einem aufgesetzten russischen Akzent (in Leningrad geboren spricht die Moderatorin übrigens perfekt russisch). Es folgten Flüche über das Wetter, halbherzige Interview-Versuche und ein kurzer Ritt auf einem Skateboard. Am Ende pfiff Palina dann noch die Melodie von "Wind of Change" ins Mikro.

Das Urteil der Zuseher fiel erbarmungslos aus. Den wenigen positiven Stimmen stand eine Überzahl vernichtender Kommentare gegenüber. Lesen Sie selbst:

“Ah, filmst du schon?“ Ich find's toll, dass die @ARDde mit Palina Rojinski endlich die Moderationsqualitäten von 14-jährigen Vloggern ins TV bringt. #WM2018 — Philip Buchen (@Philip_Buchen) 14. Juni 2018

Palina Rojinski läuft sinnlos redend durch die Gegend. Unnötigster TV-Beitrag ever, aber ok. #WM2018 #ARD — Frau Dr. Klenk (@Zeitgeist_84) 14. Juni 2018

Was für ein unterirdischer Beitrag von Palina Rojinski. Bleibt das während der ganzen WM so? — Bernd Wortmann (@berndfw) 14. Juni 2018

Die @PalinaRojinski stapft planlos zu den Scorpions durch den Regen und äfft russischen Akzent nach für @DasErste. Damit wir „das Land besser kennen lernen“. Echt jetzt? #wm2018 @sportschau — Maike Schultz (@klickbringer) 14. Juni 2018

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lfd)