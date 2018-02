Parisa Fitz-Henley wird für TV-Film zu Meghan Markle

Jetzt wurde bekannt, wer das baldige Ehepaar in dem Film mit dem "Harry & Meghan: A Royal Romance" spielen wird. Wie das Magazin "Deadline" berichtet, sind das die beiden Schauspieler Parisa Fitz-Henley und Murray Fraser.

Fitz-Henley dürfte einigen Marvel-Fans ein Begriff sein, hatte sie doch kleinere Rollen in den Serien "Jessica Jones" und "Luke Cage". Auch im Film "Duell der Magier" war sie zu sehen.

Weniger Leinwand- bzw. Bildschirmerfahrung bringt Murray Fraser mit. Er trat bislang vor allem in der englischen Serie "The Loch" in Erscheinung.

TV-Film noch vor der Hochzeit

Die Liebesgeschichte von Meghan und Harry soll noch vor dem Hochzeitstermin am 19. Mai auf dem Sender "Lifetime TV" zu sehen sein. Dort lief kurz vor der Vermählung von Kate und William auch ein Film über die beiden.

(baf)