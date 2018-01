Peinliche Panne bei "Wer wird Millionär"

Das „Klugscheißer“-Spezial von Günter Jauchs "Millionenshow" stand am Montagabend unter keinem guten Stern, zumindest für den Quizmaster und Sender. Die "50 Euro-Frage" wurde wegen eines Computer/Monitorfehlers doppelt gestellt.

Umfrage Schauen Sie gerne die "Millionenshow"? Ja, ich liebe es!

Hin und wieder...

Eher selten, ich stehe nicht so auf Rate-Spiele!

Nein, so etwas sehe ich mir sicher nicht an!



Doppel-Pleite, Doppel-Panne

Und das war nicht der einzige Fauxpas des Abends, denn kurz darauf scheiterte ein "Klugscheißer" gleich doppelt. Das "Klugscheißer-Special" ist übrigens eine eigene Sendung im Rahmen der Rateshow. Dabei können Familie, Freunde und Bekannte im Vorfeld nervige "Alleswisser und "Klugscheißer" heimlich still und leise für die Show anmelden. Das Lustige daran: Die Kandidaten wissen nichts von ihrem Glück. Wer auf den Stuhl darf, entscheidet allein das Publikum.



Zweite Panne in vier Wochen

Jetzt fragen sich vielleicht einige: Wie kann so etwas bei einer Sendung, die bereits vor Tagen aufgezeichnet wurde, eigentlich passieren? Gute Frage! Günther Jauch (61) hatte übrigens schon vor circa einem Monat mit einer Panne zu kämpfen. Damals gab es während der Aufzeichnung im Studio einen lauten Knall, ein auf Bierkisten abgestellter Monitor war zu Boden gefallen: "Irgendwie sind jetzt hier Geister am Werke – und zwar in jeder Hinsicht." Aha! Geister also.



Das war die ominöse Frage:

Die Doppelfrage des Abends lautete: „Womit verschönern wohl die wenigsten ihr Heim?“ Die Antwortmöglichkeiten waren: A: Samtkissen, B: Glasbild, C: Zinnteller, D: Ölteppich. Natürlich lautet die richtige Antwort "D".

Rund eine Stunde später wurde ein zweiter Kandidat auf den Rate-Stuhl gewählt und bekam gleich zu Beginn haargenau die selbe Frage gestellt. Da wurde natürlich auch Jauch stutzig udn kam sogar ein wenig ins Schwitzen. Die Ersatzfrage löste der zweite Kandidat aber kurz darauf ohne Schwierigkeiten.

Die nächste Ausgabe der populären RTL-Rateshow steht am kommenden Freitag um 20.15 Uhr am Programm.

(HH)