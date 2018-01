Star Treks deutscher "Quark" Peter Groeger tot

Das Gesicht von Peter Groeger sagt nur Wenigen etwas, obwohl der Schauspieler und Regisseur in Serien wie "Polizeiruf" auch vor der Kamera stand. Seine größte Bekanntheit erlangte der aus Sachsen-Anhalt stammende Groeger aber als Stimme von "Quark" aus dem Star-Trek-Ableger Deep Space Nine.

Als Regisseur war Groeger seit 1968 für über 500 Produktionen für den Rundfunk der DDR verantwortlich. Als Sprecher machte er bei vielen Hörspielen für den MDR mit, u.a. bei Jules Vernes "In 80 Tagen um die Welt".

Letzter Auftritt kurz vor Weihnachten

Am Dienstag starb Groeger mit 84 in Berlin. Seinen letzten Auftritt hatte er am 20. Dezember 2017. Da stand er noch in "Arsen und Spitzenhäubchen" auf der Bühne des Berliner Kriminal-Theaters.





(lam)