Kärntner Pfarrer versucht sich als YouTube-Star

Der gut gelaunte Pfarrer hat wohl seine zweite Berufung gefunden. Der 54-Jährige gebürtige Deutsche, der in der Kärntner Gemeinde Radenthein als Pfarrer in der evangelischen Kirche predigt, dreht nebenbei Videos in der Dusche, aus der Herrentoilette vom Sexgags-Automaten oder beim Friseur-Besuch.

Auch wenn der Pfarrer im Netz noch Fans brauchen könnte – sein YouTube-Kanal zählt nur 21 Follower – kommt er zumindest bei seiner Pfarrgemeinde sehr gut an. "Er ist immer auf dem neuesten Stand", sagt eine begeisterte Kirchengeherin. "Es ist viel mehr Stimmung, es ist eine Gaudi, es ist nicht mehr so todernst, es wird gesungen und gelacht", zeigt sich eine weitere Besucherin von Hiltners Gottesdiensten angetan.

Diejenigen, die nicht in die Kirche kommen, könne der 54-Jährige vielleicht ja übers Internet erreichen, hofft er zumindest. Sein Video "Fiesta Mexikana" hat immerhin schon 1,4 Tausend Aufrufe.

"Servus TV" porträtierte den lustigen Geistlichen in einem Beitrag, der am Dienstagabend ausgestrahlt wurde.

