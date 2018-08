Pietro Lombardi wird Juror bei DSDS 2019

"Deutschland sucht den Superstar" 2019 wird ein Fest für Zuschauer: Pietro Lombardi, der die Show 2011 gewann und seitdem einen festen Platz im Herzen der Fans hat, kehrt zurück. Diesmal allerdings als Juror an der Seite von Dieter Bohlen.

"Als ich 2011 als Kandidat zum Casting von DSDS gegangen bin, hat sich mein Leben nach und nach komplett verändert. DSDS hat all das, was mir in den letzten sieben Jahren passiert ist, überhaupt erst ermöglicht. Dass ich jetzt als Juror an der Seite von Dieter Bohlen zurück 'nach Hause' kommen darf, bedeutet mir mindestens genauso viel wie DSDS damals zu gewinnen."

"Leute, dieses Jahr hat's geklappt", freut sich Pietro und bedankt sich gerührt bei Dieter Bohlen, der ihn in die Show geholt hat.

Das Casting für die neue Staffel beginnt am 23. August in 40 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Pietro wird nur bei dem in Frankfurt (24.8.) dabei sein. Die Dreharbeiten beginnen im Oktober.



Die Österreich-Castingtermine:

Innsbruck 10.9.

Salzburg 11.9.

Linz 13.9.

Wien 14.9. und 15.9.

