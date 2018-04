Populist Böhmermann: "Habe Sie alle angelogen"

"Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, ich habe Sie angelogen von vorne bis hinten angelogen. Ich habe ihnen das erzählt, was Sie hören wollten. Sie wurden von einem unseriösen, windigen Populisten hinters Licht geführt – wahrscheinlich zum allerersten Mal in Ihrer Geschichte", erklärte der 37-jährige Moderator von "Neo Magazin Royal" der versammelten TV-Prominenz und den Zuschauern vor den Fernsehapparaten. In der Kategorie Show/Unterhaltung setzte er sich gegen Michael Niavarani, Kai Pflaume, Ruth Moschner und Thomas Stipsits durch.

In einem Propaganda-Video vor der Preisverleihung hatte er nämlich versprochen, im Fall seines Gewinns mit Glitzerburka und hundert syrischen Flüchtlingen samt Armin Wolf auf die Bühne zu kommen, um dort eine Puppe von Didi Mateschitz zu verbrennen. Das ist natürlich nicht passiert.

Außerdem hatte er Angst, dass der während seiner Rede "spontan der ORF abgeschafft wird und ersetzt durch 24-Stunden Livestream von FPÖ-TV". Dass das nicht passiert ist, lag in Böhmermanns Augen wahrscheinlich am "18 Jahre alten" Medienminister Gernot Blümel.

Er freue sich auch immer, "", schloss er seine Dankesrede, bei der nicht alle Leute im Saal applaudierten.

Kurz vor der Verleihung drückte Böhmermann seine Verwunderung darüber aus, dass man in Österreich einer jahrelang drogensüchtigen, offen bisexuellen Künstlerin wie Romy Schneider einen Fernsehpreis widmet.

Neben dem Auftritt Böhmermanns ist auch noch einiges passiert. Das ÖFB-Frauennationalteam holte den Preis für die Aufregendsten Fernsehminuten 2017, Iris Berben würde für ihr Lebenswerk mit der Platin-Romy ausgezeichnet, Nina Proll und Elyas M'Barek sind die beliebtesten Schauspieler Kino/TV und Nadja Bernhard erhielt die Romy in der Kategorie Information.





