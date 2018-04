Preis für heimischen Werbefilm in New York

"Österreich auf neue Weise entdecken" - mit dieser Idee beauftragte die Österreich Werbung im Herbst 2017 die Kaiserschnitt Film GmbH. Das junge Wiener Filmteam inszenierte daraufhin eine einwöchige Reise von vier Künstlern durch das ganze Land, die Österreich abseits der touristischen Pfade erkundeten - auf Spurensuche früherer Künstler und in der Begegnung mit der Natur.



"Es war uns ein besonderes Anliegen, Österreich aus einer persönlichen Perspektive erlebbar zu machen und uns nicht klassisch touristische Hochglanz-Sujets zu bedienen", erklärt Regisseur Markus Gasser.

Werbe- und Kunstfilm

Das Kaiserschnitt-Team begleitete die Reisenden, und so wurden aus spontanen Inspirationen entlang der kleinen Dinge des Lebens große Momente und lange anhaltende Erinnerungen. "Die Kunst des Entdeckens" ist eine Ode ans Entdecken und Erleben - als 40-sekündiger Kinospot (gezeigt in England, Deutschland, Schweiz) sowie als vierminütiger Kunstfilm für Events wie Messen sowie Online.

Silver World Medal

Am 10. April wurde "Die Kunst des Entdeckens" bei den New York Festivals in der Kategorie "Film & TV" mit der "Silver World Medal ausgezeichnet. Die international besetzte Jury des renommierten Festivals prämiert die "World's Best" der Einreichungen aus 50 Nationen mit dem Fokus auf "kreative Kommunikation" und auf die "nächste Generation von Storytellern".

(red)