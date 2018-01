Weitere Staffel von "Prison Break" geplant

Im April 2017 erschien nach einer achtjährigen Auszeit eine fünfte Staffel der Gefängnisserie "Prison Break". Schon bald sollen weitere Folgen gedreht werden, wie "Variety" berichtet.

"Wir arbeiten an einer neuen Iteration von 'Prison Break", soll Michael Thorn, Chef des Entertainment-Bereichs von US-Sender Fox in einem Presse-Event gesagt haben. Es ist also nicht klar, ob es sich hier um eine neue Staffel oder um Spin-Off handelt. "Alles ist noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium" heißt es.

Angeblich sollen auch die beiden Hauptdarsteller Wentworth Miller und Dominic Purcell wieder dabei sein. Die fünfte Staffel von "Prison Break" erreichte in den USA rund 2.6 Millionen Zuschauer pro Episode.

Bereits im Dezember schrieb Purcell via Instagram seinen Fans, dass er an der sechsten Staffel von "Prison Break" arbeitet.

(LM)