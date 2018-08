Chethrin und Daniel landen endlich auf der Couch

Zorn, Wut, Tränen und zarte Gefühle am 5. Tag im Promi Big Brother Container:

Der Eiertanz zwischen Chethrin und Daniel eskaliert und wird zu Streicheleinheiten auf der Couch. Chethrin streitet ja ab, je etwas mit Daniel gehabt zu haben, obwohl ihr ein Pantscherl nachgesagt wird. Trotzdem knistert es gehörig. Jetzt, wo beide in der Villa wohnen, kommen sie sich näher. Sie wirft ihm verliebte Blicke zu und zupft verspielt am Haar.

So ein Zufall - die Turteltäubchen landen gemeinsam auf der Couch

Das Balzritual erreicht seinen Höhepunkt als sich die beiden Turteltäubchen entscheiden müssen, wer wo schläft. "Warum schläfst du nicht bei Johannes?", will Chethrin wissen. "Da ist es mir zu stickig", findet Daniel sofort eine Ausrede. "Ja, mir auch...", meint die Blonde eifrig. Nach einiger Herumdruckserei landen sie gemeinsam - was für eine Überraschung - auf der Couch. Kopf an Kopf, Schulter an Schulter – und Chethrin kann die Finger nicht von Daniel lassen und krault sanft seinen männlichen Arm. Der erste Schritt ist gemacht ...

Silvia kocht, sudert, beschwert sich, ...

So harmonisch geht es auf der Baustelle nicht zu. Während Chethrin und Katja in der Villa Party machen, kocht Silvia auf der Baustelle. Sie kann nicht schlafen. Stattdessen setzt sie sich an den Tisch, raucht Kette und brütet wütend vor sich hin. Es wird 4 und trotzdem kann sie nicht schlafen. Am nächsten Tag macht sie ihrem Ärger beim "Big Brother" Luft: "Ich möchte irgendwann schlafen. Ich bin die ganze Zeit wach, weil ich durch den Terror da drüben nicht schlafen kann. Auch solche Menschen kann man mal zur Ruhe bitten. Das kann es doch nicht sein." - Doch dem "Big Brother" ist das Gesudere herzlich egal. Es wird nicht mehr lange dauern bis Silvia explodiert. Ob sie dann wohl auch ihren Mop auspackt?

Heulsuse Nicole versinkt im Tränenmeer

"Ich bin heute nicht gut drauf, ich hab einen Gruppenkoller. Ich vermisse meine Familie, ich vermisse meine Kinder", bricht es aus Nicole Belstler-Boettcher heraus. "Ich fühle mich heute hier ein bisschen alleine."

Alphonso knuddelt Nicole bis sie Ruhe gibt

Als dann auch noch die Jalousien zwischen Villa und Baustelle aufgeht und alle jubeln, brechen bei Nicole alle Dämme. Sie heult los wie ein Schlosshund. Während die Party-Fraktion nur verständnislos schaut, rafft sich Alphonso auf und bremst sie, bevor sie durch die Baustellen-Tür verschwinden kann. Dann gibt's erst mal eine Umarmung. Doch Nicole pfeift aus dem letzten Loch - und allzuviel Mitleid darf sich die Heulsuse nicht erwarten.

