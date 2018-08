Befriedigend: Katja liebt es dreckig in der Wanne

Sophia Vegas versteckte sich verschreckt am Klo und Wahrsager Mike Shiva ahnte nicht, was Katja durch den (Dusch-)Kopf ging: Kaum zog die YouTuberin von der "Baustelle" in die luxuriöse Promi-Big-Brother-Villa um, war ihr erster Weg ins Badezimmer.

Je dreckiger, desto besser

In der Badewanne überprüfte sie den Wasserdruck am eigenen Leibe. Sauber zu werden, darum ging es ihr aber nicht. Im Gegenteil: Umso dreckiger, desto besser.

Die 22-Jährige ließ sich von nichts und niemandem von ihrem Spaß abhalten. "Was machst du?", fragte Sophia. Katja antwortete ihr kipp, klar - und grinsend: "Ich befriedige mich!"

Königin Silvia und der Wischmop

Wer es im PBB-Container sauber haben will, sollte auf der "Baustelle" bleiben. Denn dort regieren Königin Silvia und ihr Wischmop. "Alle haben gelacht über den Wischmop, auch ich. Aber das Scheißding ist hier Gold wert", streut Alphonso der fleißigen Putzfee Rosen.

Mike prophezeit ein Kind (und es ist nicht Sophias)

Nach dem Happy End im Bad geht es im Wohnzimmer um die Zukunft. Mike Shiva packt die Karten aus - und bringt Chethrin Schulze prompt zum Weinen. "Mir ist ja nur die Liebe wichtig…", sagt sie vorher nervös. Mike holt sie von Wolke sieben auf den Boden der Realität: "Die große Liebe ist momentan noch nicht da." Da bekommt die Blondine feuchte Augen: "Was ist mit der Sehnsucht? Ist das die Sehnsucht nach der Liebe, nach dem Kind?" Mike bestätigt: "Ja, aber es ist nicht jetzt. Sie kommt, hundertprozentig. Das Wichtigste für dich sind Kinder und das ist drin! Es gibt eine Zusammenkunft und du wirst spüren, das ist das Richtige. Die Transformation ist erst in 2020."

