Schlüpfrige Sprüche: Fürst gibt bei "Big Brother" auf

Ein übergehendes Klo und Katja Krasavices ständige Drohung zu Masturbieren hingen anfangs wie Gewitterwolken über den Kandidaten des "Promi Big Brother"-Hauses. Wobei, Haus ist übertrieben, denn die ersten Tage verbrachte der Großteil der Bewohner unter freiem Himmel. Der Bereich der Verlierer nennt sich "Baustelle" und kann mit Attraktionen wie einer händisch betriebenen Wasserpumpe aufwarten.

Klo-Streik und drohende Fäkalüberschwemmung

Ohne Dach und Annehmlichkeiten wie Betten lagen schnell die Nerven blank. Größte Herausforderung: Das Dixi-Klo. Kichererbse Chethrin Schulze ("knutschen will ich hier keinen") beschloss sofort, zu streiken. "Bevor ich da drauf geh, geh ich lieber gar nicht." Bald danach blieb ihr auch gar keine andere Wahl mehr. Denn zum Entsetzen aller war der Tank bald voll, das Klo begann überzugehen. Schulze verging das Dauergekichere. Sie fürchtete sich auf dem dreckigen Baustellenklo vor einem Pilz.

Nasse, halbnackte Mädchen sind ihm zu viel

Alphonso Williams, glücklich verheiratet, gläubig, über zwei Meter groß und Vater zweier Kinder, verging die gute Laune als sich Krasavice mit einer Zweiten leicht bekleidet unter der Gießkanne räkelte. Das ging ihm zu weit.

Katja vermisst ihren Vibrator

Sexuell treffen im Container extreme Gegensätze aufeinander. Katja Krasavice nahm sich vor, möglichst viel zu masturbieren und war entsetzt als sie ihren Vibrator nicht mitnehmen durfte. Hellseher Mike Shiva hingegen verriet, dass er asexuell sei. Weder Männer noch Frauen interessieren ihn. Er könne sich aber vorstellen, dass sich das ändern könne, wenn er sich verliebt.

Auf dieser "Baustelle" mussten die Promis tagelang ausharren:

Die Baustelle - Promi Big Brother

Erst schlüpfrige Sprüche, dann Flucht aus dem Container

Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein trat in Trink-Streik. Er weigerte sich, Wasser zu sich zu nehmen, etwas anderes gab es aber nicht. Daraufhin warf er das (trockene) Handtuch und verließ bereits am ersten Tag den Container. Am wenigsten trauert ihm Sophia nach. Mit der hatte er es sich verscherzt als er sie fragte, ob ihr Name Vegas oder Vagina sei.

Erste Heulattacke

Den ersten Weinkrampf bekam Nicole Belstler-Boettcher. Sie fürchtete, sie blamiere ihre Kinder, weil sie sich dreckig fühlte. Die Herren im Hof schwangen sich sofort auf die eingebildeten weißen Hengste und trösteten sie ritterlich.

Keiner erkennt "diese YouTuberin" Cora Schumacher

Der größte Lacher des Abends war fällig als Cora Schumacher in den Luxusteil des Containers ziehen durfte. Dort warteten der Bachelor 2018 Daniel Völz und Silvia Wollny und hatten keine Ahnung, wer Cora. Silvia fragte sogar, ob sie "diese YouTuberin" sei. Auf die Frage, woher man sie kenne, weigerte sich Cora, ihren Ex Ralf namentlich zu nennen und meinte, man kenne sie aus dem Motorsport.

Beim Voting bekamen Katja und Cora die meisten Anrufe. Im Duell hatte das YouTube-Sternchen keine Chance. Cora durfte zurück in die Luxusunterkunft.

